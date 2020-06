Rapina con una roncola 4 ragazzi ai giardini Govi: arrestato

Si erano rifugiati ai Giardini Govi per ripararsi dalla pioggia, ma sono stati rapinati. È successo sabato sera a quattro ragazzi tra i 19 e i 24 anni, che avevano chiesto a un uomo (scambiandolo per il guardiano) il permesso per ripararsi ai giardini.

Ma l'uomo non era il guardiano, e dopo pochi minuti ha intimato loro di consegnargli tutti i soldi che avevano, minacciandoli con una roncola artigianale.

Tre giovani hanno subito consegnato i portafogli, mentre il quarto, con uno scatto, è scappato, azione che ha distratto il rapinatore e permesso agli amici di fuggire.

Ritrovatosi all’esterno dei giardini, il gruppo si è ripreso dallo spavento e ha composto il 112. Le volanti della Polizia hanno immediatamente setacciato la zona trovando, dietro ad una siepe, la roncola e i portafogli dei ragazzi. Poco distante, nei pressi dell’ingresso dei giardini, c'era un uomo il cui aspetto corrispondeva alla descrizione del rapinatore, e che è stato riconosciuto dalle vittime.

Si trattava di un 33enne senegalese, che ha mostrato agli agenti una carta di identità italiana: peccato che già al tatto si capiva fosse contraffatta.

Il malvivente è stato quindi arrestato per rapina aggravata e possesso di documento falso valido per l’espatrio e condotto al carcere di Marassi.