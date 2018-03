Rapina in una profumeria di via XX Settembre, arrestata

Sono entrate in una nota profumeria di via XX Settembre fingendosi interessate all'acquisto di alcuni articoli e ne sono uscite poco dopo facendo suonare il rilevatore antitaccheggio. È successo intorno alle 11 di giovedì 8 marzo 2018.

Una commessa posizionata vicino all'uscita, intuendo che avessero rubato qualcosa, è riuscita a fermare solo una delle due donne e nonostante questa l'abbia spintonata l'ha consegnata all'addetto alla sicurezza in attesa dell'arrivo della polizia.

La visione delle immagini della telecamera di sorveglianza ha immortalato le due donne aggirarsi tra gli espositori e una delle due prelevare con una mossa fulminea tre confezioni di profumo del valore di 280 euro per passarli poi alla complice, che se li è nascosti addosso riuscendo poi a fuggire.

I poliziotti delle volanti, intervenuti poco dopo, hanno identificato la donna trattenuta, una 29enne nata in Mongolia, e l'hanno arrestata per rapina in concorso. Il Mmagistrato ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Pontedecimo.