Prima si ubriacano, poi tentano di rapinare portapizze

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno denunciato un cittadino moldavo di 36 anni e un romeno di 19, entrambi incensurati, per tentata rapina in concorso e ubriachezza.

La scorsa notte, dopo aver consumato alcune bevande presso una pizzeria in via Buranello, i due si sono allontanati, lamentandosi per quanto pagato. Ritornati sul posto, hanno aggredito un 25enne, impiegato dal locale per le consegne a domicilio, colpendolo al volto nel tentativo di derubarlo del telefono cellulare.

Al termine del parapiglia creatosi, che fortunatamente non ha avuto particolari conseguenze per la vittima, i due aggressori sono nuovamente scappati, per poi essere rintracciati e fermati sulla base delle indicazioni fornite da chi ha assistito alla scena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i due è scattata anche la sanzione per la violazione delle prescrizioni per il contenimento dell'epidemia Covid-

19.