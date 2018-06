Esce dal negozio a fumare una sigaretta e viene rapinato

Ieri intorno alle 12.30 i poliziotti delle volanti hanno arrestato un ecuadoriano di 45 anni irregolare sul territorio e pluripregiudicato per il reato di tentata rapina impropria.

L'uomo, approfittando dell'attimo in cui il titolare di un ortofrutta era uscito per fumare una sigaretta, si è intrufolato nel negozio passando attraverso una porta laterale e si è diretto verso il registratore di cassa per rubarne l'incasso. Scoperto dal fruttivendolo, il 45enne ha reagito con calci e pugni ingaggiando una colluttazione a seguito della quale l'esercente ha riportato la frattura del pollice di una mano ed escoriazioni varie.

Dopo pochi minuti sono arrivati i poliziotti, che hanno tratto in arresto il 45enne, trattenendolo presso i locali della questura in attesa dell'udienza per direttissima fissata per questa mattina.