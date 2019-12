Aggredisce commessi e poliziotti, 71enne arrestata per rapina

Intorno alle 13 di domenica 8 dicembre 2019 la polizia ha arrestato in un negozio in via XX Settembre una 71enne genovese, pregiudicata per reati contro il patrimonio, per tentata rapina impropria.

La donna, dopo aver prelevato un paio di giacche da provare all'interno dei camerini, ne ha indossata una, strappando via la placca antitaccheggio e il talloncino del prezzo, per poi dirigersi verso l'uscita.

Oltrepassate le barriere antitaccheggio, la donna è stata però fermata dall'addetto alla sicurezza, che l'aveva tenuta d'occhio. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga la ladra ha aggredito, con calci e pugni, prima i dipendenti del negozio e poi gli agenti di polizia intervenuti.

Processata per direttissima, è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.