Viti arrugginite nella corda, che usano i bambini per giocare

La foto qui sopra è stata postata, insieme ad altre, questa mattina sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Sono state trovate delle viti arrugginite, inserite in una corda nei giochi per i bambini al parco Casale in via Zunino, nella zona est della città.

«Questo gesto gravissimo non può e non deve restare impunito - commenta il sindaco Bagnasco -, ho già provveduto a fare denuncia ai Carabinieri perché tale inaudita cattiveria, immotivata e gratuita, non si ripeta. Insisterò con la proposta di affidare la gestione dei parchi cittadini per aver un miglior sevizio, una maggiore pulizia e una maggiore sicurezza. Sono già in atto ulteriori controlli da parte della Guardia Nazionale Ambientale».

Per fortuna la segnalazione della corda, divenuta 'chiodata', è arrivata prima che qualcuno si facesse male.