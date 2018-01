Vento forte nel Tigullio, decine di interventi a Rapallo

Dopo una nottata e un inizio mattinata all’insegna della pioggia, è il forte evento che sta spazzando la regione a creare qualche disagio, soprattutto nel Tigullio.

Sin dalle prime ore dell’1 gennaio, infatti, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza diversi alberi e rami caduti sulla strada o pericolanti, in particolare a Rapallo.

Pochi problemi invece in città, con un’unica segnalazione per crollo di intonaco in zona San Martino.