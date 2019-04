Rapallo, si rompe un tubo in via MIlano: traffico paralizzato

Pesanti disagi al traffico martedì mattina a Rapallo per la rottura di un tubo in via Milano, strada che corre lungo il fiume Boate e che è fondamentale collegamento per chi, arrivando dall’autostrada, vuole raggiungere il lungomare della cittadina e proseguire anche verso Santa Margherita Ligure.

In seguito al guasto, la strada è stata chiusa al traffico con pesanti ripercussioni sulla circolazione, anche autostradale. Sul posto, oltre ai tecnici di Iren e alla Municipale, è arrivato in mattinata anche il sindaco Carlo Bagnasco per un aggiornamento: «Questa notte intorno alle 4 si è rotta una tubatura e la pressione dell’acqua ha rotto l’asfalto - ha spiegato - La previsione di ripristino dell’acqua è per le 4 di oggi pomeriggio, nel frattempo dobbiamo ripristinare tutto l’asfalto».

Lunghissima la coda che già dalle prime ore della mattina si è formata in zona, con ripercussioni che, come detto, hanno riguardato anche l’autostrada. In mattinata avrebbe dovuto inoltre essere chiusa via Torino per la posa della passerella pedonale sul Boate, ma il sindaco ha chiaro che «non verrà fatto più stamattina, ma stanotte, per riuscire ad anticipare i tempi. I disagi resteranno quindi per tutto il pomeriggio, almeno sinché non riusciremo a riaprire la strada, ma i tecnici ci hanno confermato che l’intervento di riparazione dovrebbe essere concluso verso le 16. Abbiamo richiamato tutti i vigili a disposizione per gestire l’emergenza».