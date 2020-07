Si finge di un'associazione benefica e chiede offerte, denunciato

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Santa Margherita Ligure, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per truffa un cittadino romeno di 25 anni, residente a Rapallo, gravato da precedenti.

Nella giornata di lunedì 6 luglio 2020, sul lungomare di Rapallo, il giovane chiedeva offerte in contanti, in prevalenza a persone anziane, millantando la sua appartenenza a un'associazione benefica in favore delle persone non udenti e disabili.

I carabinieri hanno sequestrato la somma di 40 euro trovata nella disponibilità del giovane.