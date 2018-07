Cerchi in lega visti su internet, pagati e mai ricevuti

I carabinieri della stazione di Rapallo, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per truffa un 34enne residente in provincia di Torino, con pregiudizi di polizia.

L'uomo, dopo aver messo in vendita quattro cerchi in lega per autovettura su un sito di e-commerce, mediante artifizi e raggiri, è riuscito a convincere l'acquirente ad accreditargli la somma di 350 euro tramite bonifico postale, non inviando la merce.