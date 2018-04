Spaccia davanti a scuola, arrestato liceale

Un liceale di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri davanti all'Istituto Liceti in piazza Bontà a Rapallo. Il ragazzo è stato colto in flagrante, durante un servizio di antidroga nelle scuole, mentre spacciava ai compagni prima di entrare in classe.

In tasca aveva quattro dosi di marijuana e 400 euro in contanti provenienti dalla vendita illegale, lo studente si trova ora agli arresti domiciliari. I militari, nella sua abitazione, hanno trovato altri 50 grammi di droga e strumenti per confezionare lo stupefacente.