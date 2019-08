A casa 70 grammi di cocaina in pietra, coppia in manette a Rapallo

Nel corso della serata di venerdì 9 agosto 2019 a Rapallo i carabinieri della locale stazione hanno notato una coppia con atteggiamento sospetto. I due sono stati fermati e identificati in un 50enne e la ragazza di 36 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, quest'ultima attualmente con obbligo di firma.

I due soggetti, durante la fase dell'identificazione, si sono mostrati decisamente irrequieti, tanto da rendere necessario un controllo più approfondito, durante il quale sono stati trovati in possesso rispettivamente di 8 dosi di eroina per un peso complessivo di 9 grammi e 35 euro mentre la complice di 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi e 260 euro.

Perquisita l'abitazione, i militari hanno trovato 70 grammi di cocaina in pietra e un grammo di crack, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma di 1.400 euro, sequestrata insieme alla droga. I due sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Questa mattina sono stati processati con rito direttissimo.