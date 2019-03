Rapallo, fermato pusher in centro e in pieno giorno

Nel pomeriggio di venerdì, a Rapallo, durante un servizio per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti in centro cittadino, i carabinieri hanno fermato per un controllo un 33enne nato ad Alessandria d’Egitto, pregiudicato.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento, tutto sequestrato.

Il 33 enne è stato deferito per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.