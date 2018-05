Spendono soldi falsi, due arresti e una denuncia a Rapallo

A Rapallo, un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Legnano, al termine di accertamenti, ha tratto in arresto per il reato di spendita di monete falsificate in concorso N. P. di 31 anni nato a Legnano e M. V. palermitano di 20 anni, entrambi gravati di pregiudizi di polizia, e denunciato per lo stesso reato un 37enne anche quest'ultimo di originario di Legnano.

I tre sono stati fermati per un controllo in centro e trovati in possesso di 11 banconote da 50 euro, che da immediati accertamenti sono risultate essere false. Inoltre, i malfattori, poco prima, avevano acquistato da una tabaccheria due pacchetti di sigarette, pagando con una banconota da 50 euro falsa.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 300 euro, sequestrati insieme alle banconote false. In mattinata sono stati processati con rito direttissimo.