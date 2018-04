Rapallo, taxi in sciopero contro il nuovo parcheggio del Comune

Traffico nel caos lunedì mattina a Rapallo per la protesta dei tassisti locali, che hanno deciso di scendere in strada e bloccare la circolazione per manifestare contro la decisione, da parte del Comune, di spostare i parcheggi della stazione.

Si tratta della prima protesta ufficiale organizzata dalle auto bianche nel Tigullio: tutti i taxi in servizio a Rapallo (26 in totale) sono fermi davanti alla stazione per contestare la scelta dell’amministrazione di eliminare i parcheggi utilizzati sino a oggi in piazza Molfino e spostarli in piazza delle Nazioni.

Lo sciopero, iniziato alle 9, andrà avanti sino alle 13, e oltre a causare qualche disagio alla circolazione ha suscitato la replica del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che in un video postato su Facebook ha spiegato che piazza Molfino verrà sottoposta a un restyling completo per renderla più ordinata e vivibile.

«I turisti usciranno dalla stazione e vedranno i taxi dritti davanti a loro, in una fila ordinata a scorrimento come in tutte le città europee - ha chiarito Bagnasco - Verrà realizzata una piazza con una fontana e sistemata l’area: ovviamente è un cambiamento, ma riteniamo sia un progetto bello e importante che tiene in considerazione i taxi. Basti dire che oggi le postazioni regolari sono 11, ma con il nostro progetto diventeranno 16. I posteggi verranno spostai di pochi metri, per cui non vedo il motivo dello sciopero, per quanto legittimo».

I tassisti dal canto loro hanno ribadito la necessità di un confronto con il Comune per trovare una soluzione condivisa: «Siamo la sola categoria che il sindaco Bagnasco sposta e tocca senza consultazione - sottolineano i conducenti delle auto bianche - Aree pedonali e taxi sono assolutamente conciliabili, è una cosa che accade in tutto il mondo. Con la volontà politica le cose si potrebbero sistemare in totale accordo». La cooperativa di Rapallo aveva preannunciato lo sciopero giorni fa, quando era stato confermato il progetto di riqualificazione di piazza Molfino.