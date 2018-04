Pasqua all'insegna dei controlli antidroga nel Tigullio

Durante le festività pasquali, i carabinieri di Santa Margherita Ligure, insieme a equipaggi dell'aliquota Radiomobile e ai colleghi della stazione di Rapallo, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una coppia di conviventi, lui di 35 e la complice di 36 anni, entrambi con pregiudizi di polizia.

In seguito a perquisizione domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di 7 grammi di hashish e 9 grammi circa di marijuana. Inoltre sono stati svolti controlli nei pressi di locali notturni o luoghi di intrattenimento giovanili, e cinque persone, di età compresa tra 17 e 40 anni, sono state trovate complessivamente in possesso di 2 grammi circa di cocaina, 1 grammo circa di eroina, 3 grammi di marijuana e 2 grammi circa di hashish.

I cinque saranno segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Droghe sequestrate.