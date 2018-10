Rapallo: diportisti salvati dopo ore dalla furia delle onde, lungomare distrutto

La furia del mare che si è abbattuta nella nottelunedì e martedì sulla Liguria non ha soltanto causato danni per milioni di euro, ma anche messo in pericolo la vita di alcune persone. A Rapallo, in particolare, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di dipartisti che avevano le barche ormeggiate al porto e che sono rimasti intrappolati per diverse ore sulla diga dopo il crollo avvenuto nel pomeriggio.

Difficilissimo l’intervento di salvataggio per i pompieri: sul luogo del disastro, oltre alle squadre di Rapallo, anche quelle di Genova, i sommozzatori e 2 squadre di soccorso acquatico SA, per recuperare e mettere in salvo una ventina di persone. Per tutti i diportisti la situazione era di grave pericolo, alla luce delle onde altissime e potenti e delle ore trascorse a bordo senza acqua né cibo e al freddo. Alcuni erano in ipotermia: le operazioni sono iniziate poco prima di mezzanotte e si sono svolte dal mare, grazie a un gommone messo a disposizione dal Circolo Nautico Rapallo.

I sommozzatori hanno fatto la spola fra il molo e banchina, issando a bordo del natante i pericolanti e portandoli poi al presidio sanitario allestito per l'occasione presso i locali del circolo nautico.

Risveglio sotto choc

Superato l'immediato pericolo della notte, in mattinata la cittadina si è svegliata iniziando a fare la conta dei danni: il lungomare e la spiaggia sono stati praticamente spazzati via dalla furia delle onde, che vi ha trascinato imbarcazioni di ogni dimensione, massi e ogni tipo di detrito. Stabilimenti balneari ed esercizi commerciali sono andati in gran parte distrutti, e per la mattinata è previsto un sopralluogo da parte del governatore ligure Giovanni Toti per accertarsi delle condizioni di Rapallo e del resto del Tigullio.