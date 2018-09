Costruiscono in un'area sottoposta a vincolo, blitz dei Forestali

Al termine di indagini i militari della stazione carabinieri Forestale di Rapallo hanno denunciato quattro persone e sequestrato un'area in località Ronco a Rapallo dove erano in corso lavori di edificazione di un manufatto edilizio, presumibilmente da adibire successivamente a deposito agricolo, in assenza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Rapallo e in assenza di autorizzazione della soprintendenza.

La costruzione, con fondazioni in cemento e relativi muri di contenimento e chiusura perimetrale in blocchetti in calcestruzzo e copertura in pannelli zincati coibentati, si trova in un luogo soggetto a particolari vincoli paesaggistici. Alla verifica si è reso necessario l'intervento del tecnico comunale di Rapallo, che ha proceduto ai rilievi di propria competenza.