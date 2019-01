Mareggiata a Rapallo, rimosso dalla spiaggia il Solaris 55: «Ancora 130 barche nel golfo»

Sono iniziate venerdì mattina le operazioni di rimozione del Solaris 55, una delle barche scaraventate sulla spiaggia di Rapallo durante la tremenda mareggiata che ha colpito il Tigullio alla fine dell’ottobre del 2018.

Si tratta di una barca a vela di 16 metri, con albero di 20 metri, che le onde hanno scagliato nella zona dei bagni Molo, dove è rimasta per mesi in attesa del via libera per la rimozione. Le operazioni sono iniziate alle 8: dopo essere stata svuotata del carburante, la barca è stata sollevata con una gru e rimessa in acqua per il trasporto via mare, un processo molto delicato cui hanno assistito moltissime persone.

«Questo è praticamente l’atto conclusivo, preceduto da un lavoro e da un impegno costante di diversi soggetti durato oltre un mese tra procedure burocratiche e tecniche per rimuovere questa barca - ha detto il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco - L’intervento di questa mattina è importante per più motivi, su tutti il fatto che la barca a vela si sia arenata in uno stabilimento balneare, e i gestori debbono poter iniziare quanto prima i lavori di ripristino delle strutture per essere pronti per la prossima stagione turistica».

Nel weekend verrà rimossa anche l’imbarcazione più piccola, di circa 9 metri, che si era incagliata sotto al Solaris: «Al momento si contano ancora 130 imbarcazioni affondate all’interno del Golfo - ha spiegato Bagnasco - Passate le festività natalizie è previsto un tavolo di lavoro con Governo centrale e Regione Liguria su questo argomento. Nel mentre prosegue il mini dragaggio alla foce del torrente San Francesco per consentire la rimozione del Chocolate e far sì che il cantiere per il rifacimento della copertura possa riprendere».

La prossima settimana è previsto il via agli interventi di ripristino del lungomare cittadino e a San Michele di Pagana, frazione fortemente colpita dall’impeto delle onde. «L’obiettivo - ha concluso Bagnasco - è consentire a Rapallo di ripartire al 100 per cento nel periodo pasquale»