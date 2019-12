Fa cadere a terra un invalido e gli ruba 5 euro

Ha scelto una vittima facile, che non avrebbe opposto resistenza. Ma non ha fatto i conti con i testimoni che hanno assistito alla scena e con i carabinieri, che sono riusciti in poche ore a identificarlo.

È il pomeriggio di mercoledì 4 dicembre quando un pensionato invalido cammina nei pressi della sua casa nel centro di Rapallo. A un tratto l'anziano finisce a terra dopo un'improvvisa strattonata da parte di un giovane, che si impossessa del suo portafogli contenente la modica somma di cinque euro, dileguandosi poi a piedi per le vie adiacenti.

Soccorso da alcuni ragazzi, il pensionato viene affidato alle cure di personale del servizio 118, che riscontrano contusioni varie giudicate guaribili in cinque giorni. Denunciati i fatti ai carabinieri il pomeriggio stesso, prendono il via indagini fatte dal vaglio di testimonianze e dall'analisi delle immagini dai sistemi di video sorveglianza comunale, dai quali emergono gravi elementi di responsabilità nei confronti di un pregiudicato 36enne, domiciliato a Santa Margherita Ligure, rintracciato a meno di 24 ore dalla rapina.

Lo stesso è stato quindi trasferito nel carcere di Marassi in stato di fermo di polizia di polizia giudiziaria. Il provvedimento di fermo è stato convalidato nella mattinata odierna dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova.