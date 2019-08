Rapallo: precipita dal balcone, grave 15enne

Una ragazzina di 15 anni è caduta dal balcone della casa in cui stava trascorrendo le vacanze a Rapallo e si trova adesso ricoverata all’ospedale San Martino, dove è stata accompagnata con l’elicottero.

È successo mercoledì mattina in via Marco Polo. Stando a quanto ricostruito, la 15enne intorno all’ora di pranzo si trovata sul piccolo balcone dell’abitazione quando ha perso l’equilibrio ed è caduta, precipitando per diversi metri e atterrando nel cortile condominiale. Ad assistere all’incidente i genitori, in casa con lei, e una residente, che da fuori ha visto tutta la scena e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco, personale sanitario, polizia e carabinieri della stazione di Rapallo, che hanno già ascoltato le testimonianze dei presenti. La famiglia è molto conosciuta a Rapallo: habitué delle vacanze nel Tigullio, è originaria del modenese e da anni affitta casa nella cittadina.

La ragazzina è stata portata al San Martino in codice rosso. Rimasta cosciente per tutto il tempo, sarà sottoposta a una serie di esami e tenuta in osservazione.