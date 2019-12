Ubriachi alla guida, cinque patenti ritirate e un bar multato

A Santa Margherita Ligure, a conclusione di un mirato servizio coordinato predisposto dalla locale compagnia carabinieri, teso al controllo della circolazione stradale e al consumo di bevande alcoliche in locale pubblici, equipaggi dell'aliquota Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica cinque persone di età compresa tra 22 e 44 anni.

Questi ultimi sono stati fermati alla guida dei rispettivi veicoli, sottoposti al test alcolemico e risultati avere un tasso alcolemico tra 1.10 e 1.99 grammi/litro. Patenti di guida ritirate.

Nell'ambito dello stesso servizio una cittadina cinese di 22 anni, titolare di un bar a Rapallo, è stata sanzionata amministrativamente per aver somministrato bevande alcoliche ad avventori dopo le ore 3.