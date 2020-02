Malore sul sentiero, muore escursionista

Tragedia domenica mattina in salita Sant'Agostino, a Rapallo, dove un uomo di 70 anni impegnato in un'escursione si è sentito male ed è morto sotto gli occhi dei compagni.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo uno dei sentieri che conducono al Santuario di Montallegro quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, con i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo che hanno raggiunto il gruppo a piedi e hanno provato a soccorrerlo insieme con il personale medico.

Per il 70enne non c'è stato però nulla da fare: a ucciderlo, con tutta probabilità, un infarto, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. La salma è stata recuperata e portata in ospedale.