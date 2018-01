Alpinista rapallese scivola e muore sulle Alpi Apuane

Un alpinista è morto nel Vallone dell'Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca). L'uomo, Moritz Stefan Wallenstatter, trentenne di Rapallo originario della Germania ma residente da tempo nel Tigullio, ha perso la vita precipitando nella cosiddetta Buca della neve.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di sabato 20 gennaio, a dare l'allarme sono stati gli amici che si trovavano con la vittima. Sul posto è intervenuto l'elicottero Pegaso 3 che, a causa delle condizioni atmosferiche e dell'approssimarsi del buio non ha potuto raggiungere l'alpinista, ma ha trasportato gli uomini della stazione di Lucca, insieme con il medico, a circa 1 ora e 20 minuti di distanza, lungo il sentiero del pastore che sale al Rifugio Rossi.

«Sul posto si è diretta anche la squadra di Querceto - hanno raccontato i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast) - in quota le condizioni della neve non erano buone: vento e pioggia hanno fatto affiorare strati di neve molto ghiacciata. Le squadre, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, si sono rese conto della gravità della situazione. L’uomo, in condizioni ormai critiche, è spirato durante i tentativi di rianimazione».