Malore fatale mentre fa il bagno, turista muore a Rapallo

È morto mentre faceva il bagno nella vasca della sua camera d'albergo. È successo a Rapallo. L'uomo, nato nel 1963 è stato ritrovato privo di vita mercoledì 4 settembre 2019.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri, ma per il turista, originario di Piacenza, non c'era più nulla da fare. L'uomo è morto per cause naturali.