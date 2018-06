Precipita da un dirupo durante l'escursione, soccorsa dall'elicottero

Nel pomeriggio di domenica 10 giugno l'equipaggio d'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova è intervenuto in località Montallegro di Rapallo per soccorrere una turista. La donna stava percorrendo il sentiero che dal santuario va verso Zoagli insieme ad alcuni amici, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata per alcuni metri.

La donna è rimasta bloccata dalla vegetazione e gli elisoccorritori dei vigili del fuoco, insieme alla squadra di Rapallo, hanno provveduto a recuperarla utilizzando una tecnica di derivazione speleo alpinistica.

Una volta sul sentiero, gli elisoccorritori hanno verricellato la donna a bordo di Drago e l'hanno trasportata presso la piazzola della Croce Rossa di Carasco dove è stata affidata a un medico.