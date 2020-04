Rapallo, incendio in un deposito: doppia esplosione nella notte

Due forti esplosioni hanno svegliato, la scorsa notte, i residenti di Rapallo: un incendio è divampato in un deposito di edilizia, e le fiamme hanno raggiunto due bombole che sono esplose.

Il rogo è scoppiato in un deposito di edilizia di via San Pietro di Novella, vicino al cimitero comunale. A dare l’allarme i residenti di una palazzina vicina, che sono stati fatti precauzionalmente evacuare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo e Genova, che hanno lavorato per gran parte della notte per la messa in sicurezza. Da chiarire le cause dell’incendio.