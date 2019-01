Rapallo, incendio in una baracca: allarme nella notte

Ancora un incendio in una baracca dopo quello, tragico, divampato in un’area deposito a Cornigliano, in cui ha perso la vita un senzatetto di 59 anni.

Questa volta il rogo è scoppiato intorno a mezzanotte a Rapallo, in via Passalacqua, zona San Martino di Noceto: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiavari - la squadra di Rapallo era impegnata nello spegnimento di una palma incendiata in piazza Canessa - che hanno controllato che nella baracca non ci fosse nessuno e poi hanno iniziato a spegnere le fiamme.

Intorno alle 2 il rogo è stato domato. Ancora non sono chiare le cause, anche se si ipotizza che possa essersi trattato nuovamente di qualcuno che è entrato nella baracca per ripararsi dal freddo e abbia acceso un fuoco per scaldarsi.