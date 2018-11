Rapallo, incendio in albergo in disuso: denunciato occupante abusivo

Incendio nella notte nell'Hotel Bel Soggiorno, un albergo ormai in disuso a Rapallo. «La scorsa notte vigili del fuoco, agenti di polizia e sanitari del 118 sono intervenuti a Rapallo per l'incendio che si è sviluppato all’interno dell’Hotel Bel Soggiorno, ormai in disuso da anni - ha spiegato il consigliere regionale della Lega Alessandro Puggioni - nella zona di via Gramsci, dove talvolta trovano rifugio sbandati e irregolari, per la quale è necessario un serio progetto di riqualificazione che prenda il via quanto prima».

Secondo i primi accertamenti, secondo quanto dichiarato da Puggioni,, la struttura abbandonata e chiusa era stata occupata abusivamente da un giovane di origini marocchine, che avrebbe causato il rogo, non si sa se per una candela o per una sigaretta lasciata accesa. Il giovane, irregolare, con pregiudizi di polizia e colpito da un divieto di dimora, è stato denunciato per il reato di "invasione di terreni o edifici".

Dura la presa di posizione del consigliere regionale che ha dichiarato: «La città di Rapallo non può tollerare che alcune zone diventino terra di nessuno e, accanto alla riqualificazione degli alberghetti, occorre fare prevenzione predisponendo anche controlli degli agenti della Polizia Locale senza abbassare mai la guardia. Stavolta è rimasto intossicato solo l’occupante abusivo, per fortuna non in maniera grave, ma se il rogo non fosse stato tempestivamente segnalato da alcuni cittadini le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi».