Spaccia hashish a Rapallo, 32enne arrestato

A Rapallo, i carabinieri di Santa Margherita Ligure, durante un servizio per frenare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, fermava un

cittadino marocchino di 32 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio, che dopo l’identificazione è stato perquisito

e trovato in possesso di 35 grammi circa di diverse dosi di hashish, 100 euro circa e 3 telefoni cellulari, il tutto sequestrato.

L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e processato in direttissima giovedì 26 aprile in mattinata.