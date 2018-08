Gattino trovato nel motore di un'auto, l'appello della polstrada per adottare "Rombo"

Una coppia di lombardi diretti in Toscana erano fermi all'area di servizio Riviera Sud a Sestri Levante quando hanno sentito dei miagolii provenire dalla proprio auto. I turisti chiamano in soccorso la polstrada. Gli agenti aprono il cofano e trovano nascosto in un vano del motore un gattino spaventato e denutrito. Predendosi qualche graffio salvano l'animale e gli offrono del latte da bere. Rombo, così hanno deciso di chiamarlo i due poliziotti, è stato affidato a un veterinario del Soccorso animali di Rapallo e da lunedì chi volesse adottarlo può rivolgersi al Rifugio Asl per animali della città del Castelluccio chiamando il numero 393 1310579.