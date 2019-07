Rubava nelle case con dentro i proprietari, arrestato a Rapallo

Dopo una lunga ricerca, poco dopo le 17 di giovedì 4 luglio 2019 i poliziotti del commissariato di Rapallo hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne albanese, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato. Il provvedimento era stato richiesto dal commissariato stesso a seguito di una serie di furti commessi in numerose abitazioni sulle alture della cittadina.

Il modus operandi sempre uguale: piccoli fori sulle finestre usando un trapano e ricerca di oggetti di valore nelle case, spesso anche con i proprietari all'interno. Fatti che hanno ingenerato nei residenti molta preoccupazione e timori, inducendoli a prestare molta attenzione e ad avvisare le Forze dell’Ordine in caso di avvistamento di veicoli sospetti.

In uno sforzo congiunto di polizia scientifica, investigativa e volanti, gli agenti di Rapallo sono stati impiegati in numerose vigilanze diurne e notturne e in indagini serrate, che hanno portato finalmente al ritrovamento di un frammento di impronta. Da qui si è ottenuto il nome e la fotografia di un soggetto, mai visto a Rapallo. Ma i poliziotti hanno memorizzato quel volto e l'hanno cercato ovunque, finché ieri pomeriggio non è stato notato alla guida dell'auto con la quale si recava nelle alture.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi. Nel suo alloggio provvisorio è stata trovata refurtiva riconducibile ad almeno tre furti in altrettante abitazioni e già riconosciuta dai proprietari.