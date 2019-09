Eroina e hashish, spacciatore in manette a Rapallo

Nel pomeriggio di martedì 17 settembre 2019 a Rapallo, la pattuglia della locale stazione carabinieri, durante un normale servizio per il controllo del territorio, mentre transitava in passo Degli Orti, ha notato un cittadino straniero, che ha ceduto una modica quantità di hashish a due consumatori.

I militari hanno bloccato il pusher, identificato in un 33enne, nato in Egitto, ma cittadino italiano, gravato di pregiudizi di polizia. A seguito di perquisizione personale domiciliare, i carabinieri hanno trovato 98 grammi della stessa sostanza, una modica quantità di eroina, strumentazione varia per il taglio e il confezionamento e 80 euro, il tutto sequestrato.

Il 33 enne è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, questa mattina è stato processato con rito direttissimo.