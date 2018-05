Fermati per un controllo con 25 grammi di cocaina pura in auto

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 maggio i Carabinieri di Rapallo e Santa Margherita Ligure hanno denunciato a piede libero due spacciatori di droga.

Controlli a Rapallo

I militari hanno fermato un'automobile per un controllo a Rapallo e a bordo hanno trovato due uomini di 35 e 29 anni, entrambi di origini albanesi e con precedenti di polizia. I carabinieri hanno quindi perquisito le due persone, e l'auto su cui viaggiavano, trovando 25 grammi di cocaina pura (in pietra), due smartphone e circa 600 euro in banconote di vario di taglio, sequestrati poiché ritenuti provento da illecita attività insieme alla droga e ai telefoni.