Rapallo, dissequestrata la spiaggia del Castello

Torna accessibile dopo quasi un anno la spiaggia del Castello di Rapallo, posta sotto sequestro dopo che, il 3 agosto del 2019, un ragazzo di 17 anni in vacanza con la famiglia rimase folgorato dopo un bagno.

La Procura della Repubblica ha disposto il dissequestro della spiaggia mercoledì: «Sono lieto del provvedimento - ha detto il sindaco Carlo Bagnasco - Naturalmente, da subito la nostra principale preoccupazione era rivolta alle condizioni del ragazzo protagonista dello spiacevole episodio: apprendere che fosse fuori pericolo è stata la notizia più bella. Ringrazio le forze dell'ordine, che mi hanno tempestivamente avvisato dell'emanazione del provvedimento».

Restano invece sotto sequestro l'Antico Castello e l'attigua scogliera: «In conseguenza al dissequestro - ha spiegato Filippo Lasinio, assessore ai Lavori Pubblici - sono stati disposti tempestivi interventi di pulizia e manutenzione straordinaria della spiaggia per metterla in sicurezza e renderla fruibile nel più breve tempo possibile a cura del consigliere al Demanio marittimo Fabio Proietto».

In questi giorni verrà emessa un'ordinanza sindacale che dispone la chiusura del spiaggia per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi di pulizia e manutenzione. La spiaggia resterà dunque chiusa al pubblico per il tempo strettamente necessario al ripristino, dopodiché sarà riaperta.

L'incidente del 2019 aveva coinvolto un giovane, un 17enne portoghese residente in Svizzera, che era rimasto folgorato dopo essersi appoggiato a una delle lampade dell’illuminazione dopo essere uscito dall’acqua.