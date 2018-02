Decine di tonnellate di rifiuti, abbandonati vicino al santuario di Montallegro

Giovedì 1 febbraio i militari della stazione carabinieri forestale di Rapallo, al termine di una attività di polizia giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti, hanno eseguito in via San Maurizio Di Monti il sequestro giudiziario di un'area di circa duemila metri quadri adibita a discarica abusiva.

Sul posto è stata accertata una quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a qualche centinaio quintali. La discarica abusiva oltre a essere in contrasto con la normativa ambientale, rappresenta anche una violazione alle vigenti leggi in materia paesaggistica in quanto realizzata in zona boschiva e a poche centinaia di metri dal noto Santuario di Montallegro, meta di migliaia di turisti all'anno.

Nello stesso sito i militari inoltre hanno accertato l'illecito smaltimento di parte dei rifiuti a mezzo di combustione e l'avvio a demolizione di tram ed autobus d'epoca, al fine di recuperare consistenti quantitativi di rifiuti ferrosi, da parte di quattro soggetti di nazionalità romena.

L'operazione ha comportato la denuncia a piede libero di otto persone alla competente Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, che ora dovrà decidere sulla convalida del sequestro operato d'iniziativa dai militari del reparto Forestale.