Violazioni ambientali nella rimessa per le barche, denunciato

I carabinieri della stazione Forestale di Rapallo hanno denunciato per violazioni delle norme sulla gestione dei rifiuti un 65enne residente a Santa Margherita Ligure, titolare di una ditta di rimessaggio imbarcazioni.

Gli accertamenti dei militari si sono svolti in un terreno nel comune di Rapallo nell'ottica di verificare la gestione dei rifiuti, del suolo e dell'ambiente. Diverse le violazioni emerse: dallo scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione perché scaduta, gestione senza autorizzazione dei rifiuti speciali pericolosi e non e attività di verniciatura in assenza delle previste autorizzazioni all'emissioni in atmosfera.

Le attività di controllo hanno visto impegnati anche i tecnici dell'Arpal per le rispettive competenze.