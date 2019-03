Giravano per Rapallo con eroina, cocaina e hashish: denunciati per spaccio

Lunedì mattina, a Rapallo, i carabinieri, dopo un‘attività d’indagine, hanno fermato per un controllo un 33 enne pregiudicato. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 grammi di eroina e 2 grammi circa di cocaina, il tutto sequestrato.

Gli stessi militari, in serata, durante un normale servizio per il controllo del territorio, hanno fermato un 22enne e un 20enne, entrambi residenti a Rapallo, pregiudicati. Perquisiti, i ragazzi sono stati trovati in possesso di 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altro. Trovata anche la somma di 85 euro, provento dell’illecita attività, sequestrata insieme alla droga.

Tutte e tre le persone fermate sono state denunciate a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.