La carcassa di un delfino è stata avvistata nel pomeriggio di sabato 27 luglio 2019 nelle acque di fronte a San Michele di Pagana, nel comune di Rapallo.

Ad avvistare la carcassa dell'animale un giovane in canoa che ha allertato la capitaneria di porto, intervenuta per rimuoverla. Non è il primo ritrovamento del genere nelle ultime settimane tra Liguria e Toscana.