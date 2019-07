Carcassa di delfino a Rapallo, terzo caso in una settimana in Liguria

La carcassa di delfino avvistata sabato 27 luglio 2019 nel mare di fronte a San Michele di Pagana, nel comune di Rapallo, è stata recuperata dalla capitaneria di porto e poi trasferita in un centro specializzato dove i tecnici dell'istituto zooprofilattico cercheranno di appurare le cause della morte dell'animale.

Si tratta del terzo caso in una settimana in Liguria dopo le carcasse recuperate a Quarto e a Bordighera, altri casi si sono registrati nella vicina Toscana, motivo per cui gli esperti pensano possa trattarsi di un'epidemia di morbillo. La carcassa del delfino trovato a Rapallo era stata avvistata da un giovane in canoa che aveva poi allertato la capitaneria di porto.