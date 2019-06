Furto di computer al convegno dei giovani industriali, tre operai nei guai

Tra venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019 a Rapallo, come ogni anno, si svolge il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, un evento giunto alla sua 49esima edizione. Tre operai impegnati nell'allestimento degli stand dell'evento sono finiti nei guai per aver rubato tre computer portatili, di proprietà di una società con sede legale a Roma.

Le immediate indagini dei Carabinieri della stazione di Rapallo hanno portato alla rapida identificazione degli autori del furto nei 3 uomini, di età comprese tra i 41 ed i 47 anni, tutti gravati da precedenti di polizia e residenti tra Imola e Bologna. Gli operai sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. La refurtiva, recuperata, è stata restituita all’avente diritto.