Spaccio di droga nella saletta del bar, scatta la chiusura

Su segnalazione dei commissariati di Chiavari e Rapallo il questore di Genova ha disposto la chiusura per 15 giorni del 'Caffè del Corso' in corso Matteotti a Rapallo. L'esercizio commerciale è risultato infatti essere luogo di ordinario ritrovo di persone pregiudicate, nonché polo di attrazione per il traffico di sostanze stupefacenti, attività agevolata dall'orario di apertura fino a tarda notte e dalla disponibilità di una saletta defilata rispetto al bancone.

Il 24 maggio scorso, il personale del commissariato Chiavari aveva notato alcuni soggetti entrare nel locale e dirigersi nella saletta laterale, senza nemmeno fermarsi al bancone, per poi uscire quasi immediatamente. Nella circostanza era stato arrestato un cittadino marocchino che spacciava di giorno alla stazione di Lavagna e di notte al 'Caffè del Corso'.

Qualche giorno dopo gli agenti dei commissariati Chiavari e Rapallo, durante un'attività antidroga, avevano rinvenuto della cocaina nascosta dietro il divanetto della saletta secondaria e identificato otto clienti, tutti pluripregiudicati, con condanne specifiche in materia di stupefacenti.

Accertato che il bar rappresentava un canale attivo di approvvigionamento per gli assuntori di stupefacenti e che il titolare evidentemente aveva omesso di vigilare e di attuare i necessari accorgimenti per interrompere l'attività di spaccio all'interno, è stato necessario quindi attuare il provvedimento di sospensione della licenza d'esercizio, ex articolo 100 Tulps, per 15 giorni.