Dopo il furto, la cena e la dormita: arrestato ladro seriale e “scroccone”

Oltre che ladro, pure “scroccone”: la polizia ha arrestato un 49enne ritenuto responsabile di una lunga serie di furti in tutta la Liguria, tra cui anche due commessi in una scuola e in un convento in cui ha persino mangiato e dormito prima di fuggire con il bottino.

In manette è finito un 49enne italiano arrestato dalla Sezione Anticrimine del Commissariato di Rapallo dopo una lunga e approfondita indagine: gli investigatori sono risaliti a lui dopo due colpi messi a segno lo scorso maggio, uno nella scuola e uno nel convento e nella chiesa adiacenti. Il modus operandi è stato lo stesso in entrambi i casi: il ladro si è introdotto negli edifici scassinando la porta, e una volta dentro, dopo avere razziato le cose di valore (tra cui anche alcuni oggetti sacri) ha aperto frigoriferi e dispense, mangiato tutto ciò che ha trovato e poi si è trovato un giaciglio in cui riposare prima di fuggire.

Il passo falso lo ha commesso proprio durante le sue esplorazioni, lasciando impronte digitali in diversi punti e consentendo agli agenti coordinati dal dirigente Giacomo Turturo di identificare e rintracciare il 49enne, pluri-pregiudicato, alla Spezia. Al momento della cattura, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì, l’uomo aveva con sé 650 euro in contanti, tre chiavi passe-partout e due dichiarazioni di vendita rilasciate da due compro-oro della città, dove i poliziotti hanno trovato alcune collanine e una fede nuziale, probabili proventi di altri furti.

L’uomo è stato dunque trasferito nel carcere della Spezia, ma le indagini del commissariato di Rapallo proseguono alla luce di altri colpi messi a segno con lo stesso modus operandi nel levante genovese che potrebbero essere ricondotti a lui.