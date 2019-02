Via Cadorna, dopo la denuncia social la rampa per disabili torna a norma

Dove non arrivano le segnalazioni formali, arriva la potenza dei social network: ci sono volute poche ore perché il nuovo attraversamento pedonale di via Cadorna finito nel mirino per la presenza dei pali dei semafori nella rampa per disabili venisse messa a norma.

La denuncia era partita dall’Associazione Metrogenova, che aveva segnalato l’accaduto con una foto postata su Facebook diventata virale. Nel giro di poche ore l’assessorato ai Lavori Pubblici si era attivato, chiedendo ad Aster di intervenire su un lavoro svolto dalla società Itinera, che si occupa del cantiere per lo scolmatore del Bisagno. Proprio nel corso dei lavori per le modifiche al traffico rese necessario dall’avanzamento del cantiere, e il conseguente innalzamento del marciapiede, era stata realizzata la rampa “incriminata”.

Alla fine, non potendo spostare l’impianto semaforico per ragioni tecniche, la rampa è stata ampliata abbassando parte del marciapiede lato piazza della Vittoria: in questo modo è tornata nuovamente percorribile anche da chi è costretto a utilizzare una sedia a rotelle.