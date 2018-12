Lotto 10, pronta la rampa: collegamento con l'autostrada aperto il 7 dicembre

Tutto pronto per l’apertura della rampa che collegherà direttamente il casello di Genova Aeroporto con la strada a mare Guido Rossa: mercoledì mattina le autorità cittadine hanno effettuato un sopralluogo sulla nuova infrastruttura firmata da Sviluppo Genova, e venerdì mattina alle 7 i veicoli potranno iniziare a percorrerla.

Alla cerimonia - nel corso della mattinata si è anche tagliato un simbolico nastro - hanno partecipato il governatore ligure Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e l’assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari, che si è detto molto soddisfatto del risultato raggiunto: «Abbiamo anticipato i lavori di circa 3 mesi per andare incontro alle esigenze della città dopo il crollo del Morandi - ha detto l’assessore - Venerdì mattina finalmente la rampa sarà aperta portando benefici non solo al ponente, ma a tutta Genova».

La rampa del cosiddetto “lotto 10”, infatti, avrebbe dovuto essere inaugurata a marzo 2019 con due corsie per senso di marcia. Alla luce dei problemi di viabilità causati dal crollo del Morandi, però, si è deciso di velocizzare i lavori e di aprirla in anticipo con una corsia per senso di marcia, in modo da consentire il collegamento diretto da e per l’autostrada senza immissione nella viabilità cittadina, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti.

Sino a venerdì mattina, però, tir e camion dovranno circolare sulla viabilità ordinaria per la chiusura del bypass provvisorio istituito all’uscita del casello di Aeroporto per rimediare al divieto di transito sul viadotto di via Pionieri e Aviatori d’Italia: ancora oggi e domani, i mezzi pesanti dovranno necessariamente scendere in via Siffredi, imboccare via Manara, percorrere via Hermada e all’incrocio riprendere il loro percorso verso levante o ponente.

La rampa a "completo regime", e cioè con due corsie per senso di marcia, dovrebbe invece essere pronta per marzo 2019.