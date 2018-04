Il Municipio Medio Levante concede una sala alla destra radicale: scoppia la polemica

Polemica a Palazzo Tursi per la decisione, da parte del Municipio Medio Levante, di concedere una sala della sede di via Mascherpa a “Il Ramo d’Oro”, associazione che, stando a quanto denunciato dal Pd, sarebbe «vicina agli ambienti neofascisti».

«Per capire cosa è l'associazione il "Ramo d'Oro" basta andare sul suo sito, dove si vieni invitati a donare il 5 per mille a tre organizzazioni benefiche: l’Associazione Fiamme Bianche R.S.I., la Fondazione Repubblica Sociale Italiana e l'Isola delle tartarughe Onlus, a cura di Casa Pound», tuona il Pd, che a livello municipale ha già chiesto la convocazione di una commissione consiliare per chiedere conto della decisione al presidente del Medio Levante, Francesco Vesco. E la questione approderà anche in Comune, con un’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere Alessandro Terrile all’assessore alla Cultura e Marketing territoriale, Elisa Serafini.

La sala del Municipio, come detto, è stata concessa all’associazione Il Ramo d’Oro sabato 7 aprile per la presentazione di un libro sulla “Storia del conflitto Anglo-Irlandese”. Sul sito i fondatori la presentano come «un’associazione culturale che raccoglie l’eredità del circolo “Idee in Movimento”, e da oltre trent’anni siamo impegnati nella diffusione della cultura anticonformista e del pensiero tradizionale, facendo conoscere le opere di autori e case editrici “scomodi” e difficilmente reperibili attraverso i comuni canali di distribuzione».

La decisione di concedere la sala all’associazione ha rinfocolato la polemica sul negato patrocinio al Gay Pride: «Niente patrocinio al Gay Pride perché “divisivo" - ha sottolineato Terrile - ma per il Ramo d'Oro non c'è problema, e oltre al patrocinio il Comune concede pure la sede». Lo scorso 23 febbraio in consiglio Comunale era stata approvata, dopo un iter piuttosto burrascoso, la mozione che vieta la concessione di spazi pubblici ai movimenti che adottano comportamenti «fascisti, razzisti, omofobi, trasfobici e sessisti, violenti, sovversivi o finalizzati a terrorismo o eversione dell'ordine democratico e integralisti».