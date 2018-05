Raid contro la sede di Lealtà Azione

Vandali nella sede di Lealtà Azione in via Serra. Ieri sera ignoti hanno forzato la serratura e hanno fatto irruzione all'interno, rovesciando alcuni arredi e imbrattando i muri con scritte antifasciste.

Del raid è stata informata la Digos, che sta cercando di individuare gli autori del gesto, anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di zona.

Sabato il movimento si ritrova alle ore 16.30 presso l'hotel Rex in Albaro per un incontro con i volontari di “Una voce nel silenzio”, che spiegheranno progetti e missioni svolte in questi anni. Ospite il giornalista Alberto Rosselli.