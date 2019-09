Cade durante una gita in mountain bike, 15enne salvato dal Vigili del Fuoco

Attimi di paura nella serata di venerdì 27 settembre, quando i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in salita Superiore Orecchia per soccorrere un ragazzino di 15 anni caduto dalla mountain bike mentre era impegnato in un'escursione nei boschi.

Il giovane era caduto in una zona difficile da raggiungere e lamentava un forte dolore alla zona lombare.

Per trovarlo è stato necessario camminare per un sentiero (stretto e dunque non carrabile) nella vegetazione per circa 15 minuti.

I Vigili del Fuoco, grazie a una speciale barella da ambiente impervio in loro possesso, sono riusciti a stabilizzare il ragazzo insieme al personale medico, e a portarlo all'ambulanza.