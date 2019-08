Ragazzino folgorato a Rapallo: indagato anche il sindaco Bagnasco

Avrebbe dovuto festeggiare il 17esimo compleanno sulla spiaggia, in vacanza, invece lo ha passato all’ospedale di Lavagna: il ragazzo tedesco rimasto folgorato mentre usciva dall’acqua all’altezza della spiaggia del Castello di Rapallo è stato dimesso soltanto sabato, trasferito in una clinica specializzata in Germania per proseguire con il programma di recupero.

È notizia delle ultime ore, intanto, che nel registro degli indagati per quanto accaduto lo scorso 3 agosto c’è anche il nome del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. Stando a quanto accertato da carabinieri e procura, il ragazzo è andato in arresto cardiaco dopo avere toccato una lampada collegata all’impianto elettrico presente sulla spiaggia del Castello: con Bagnasco sono indagati anche un funzionario e un dirigente della ditta che ha realizzato l’impianto, e l’assessore Arduino Maini, che aveva approvato i lavori.

La procura di Genova indaga per lesioni colpose: va chiarito se l’impianto era a norma, e i motivi del malfunzionamento. Bagnasco dal canto suo ha assicurato che «l’impianto era recente ed era stato certificato. Desidero che si faccia piena luce sull'episodio e sono contento che il ragazzo sia nettamente migliorato».

Il ragazzo era stato salvato anche grazie al defibrillatore presente vicino al Castello: ad avanzare l’ipotesi della folgorazione erano stati i soccorritori, che avevano spiegato che il ragazzo era ancora attaccato alla lampada quando erano arrivati per aiutarlo. I genitori hanno subito sporto denuncia, e la procura ha aperto un fascicolo.