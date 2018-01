I tassisti genovesi consegnano 60 pacchi di generi di prima necessità ad Amatrice

Una delegazione di tassisti genovesi della Cooperativa Radio Taxi Genova ha consegnato circa 60 pacchi di generi di prima necessità al centro di smistamento allestito ad Amatrice, per dare supporto alle popolazioni colpite dal sisma del 2016 nel Centro Italia.

Pile, maglioni, coperte, prodotti per l’igiene personale, scatolame, olio, latte sono stati raccolti su iniziativa dei tassisti genovesi, durante il periodo natalizio, nel circolo ricreativo Tassisti di Genova in corso Aurelio Saffi.

La delegazione dei tassisti genovesi ha inoltre rinnovato il “gemellaggio” con Posta, Comune della provincia di Rieti, incontrando il sindaco Serenella Clarice per l’organizzazione in primavera di un soggiorno, offerto a tutti i bambini di Posta, dalla Coop Taxi in collaborazione con alcuni sponsor. «Vorremmo regalare – spiega Luca Gianni, tassista genovese tra i promotori dell’iniziativa insieme ai colleghi Valerio Giacopinelli e Alessandro Saporito – un fine settimana di serenità e svago ai bambini di Posta, che potranno visitare l’Acquario e la nostra bellissima città».